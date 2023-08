Trauer in New York um O'Shae Sibley (dpa / AP / Tracie Van Auken)

Bürgermeister Adams sprach bei einer Pressekonferenz von einem Hassverbrechen. Nach Angaben der Polizei hatte das Opfer mit Freunden an einer Tankstelle im Stadtbezirk Brooklyn Musik der Sängerin Beyoncé abgespielt und getanzt. Eine Gruppe von Männern habe sich genähert und sie aufgefordert, damit aufzuhören. Die Männer hätten homophobe Verunglimpfungen und beleidigende Äußerungen gegen Schwarze gerufen. Der verbale Streit sei schnell in eine körperliche Auseinandersetzung umgeschlagen, so die Polizei.

Die Tat sorgte in New York für große Betroffenheit. Auch die Popsängerin Beyoncé, zu dessen Musik der Erstochene getanzt hatte, äußerte sich und würdigte das Opfer.

