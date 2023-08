Der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz wird angeklagt. (picture-alliance / APA / Herbert Neubauer )

Dabei ging es darum, inwieweit der heute 36-Jährige in Pläne rund um eine Staatsholding informiert war. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Frühjahr 2021 gegen Kurz. Der Strafrahmen für das ihm zur Last gelegte Delikt beträgt laut Anklagebehörde bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe. Der Prozess soll am 18. Oktober beginnen.

Kurz galt als politisches Ausnahmetalent und war bis 2017 Außenminister. Von 2017 bis 2021 war er Bundeskanzler Österreichs. Wegen Korruptionsvorwürfen, die er zurückwies, war er im Oktober 2021 auf Druck des Koalitionspartners, der Grünen, zurückgetreten. Im Dezember desselben Jahres zog er sich ganz aus der Politik zurück und gab auch den Parteivorsitz der ÖVP ab.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.