Nicolas Sarkozy war bis 2012 der Präsident Frankreichs. (picture alliance / dpa / Ian Langsdon / Pool)

Sarkozy werde die Veruntreuung öffentlicher Gelder, Bestechlichkeit, eine kriminelle Vereinigung sowie illegale Wahlkampffinanzierung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft in Paris mit. Ob und wann es zu einem Prozess kommt, steht noch nicht fest. Die französische Justiz hatte seit 2018 in dem Fall ermittelt.

Demnach soll für Sarkozys Wahlkampf 2007 illegal Geld vom Regime des damaligen libyschen Machthabers Gaddafi geflossen sein. Sarkozy wies die Vorwürfe stets zurück. Zu den zwölf Mitangeklagten gehören Sarkozys damaliger Budgetminister Woerth, sein damaliger Bürochef Guéant sowie Ex-Minister Hortefeux.

Für Sarkozy ist es nicht das einzige Justizverfahren. Am kommenden Mittwoch fällt das Urteil in einem Berufungsprozess, bei dem Sarkozy in erster Instanz wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Auch gegen eine Verurteilung wegen illegaler Wahlkampffinanzierung im September 2021 legte er Berufung ein.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.