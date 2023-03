Muhyiddin Yassin, ehemaliger Regierungschef von Malaysia (Archivbild vom November 2022). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

In der Anklageschrift gegen den 76-Jährigen wird ihm vorgeworfen, fast 50 Millionen Euro an Bestechnungsgeldern für seine Partei kassiert zu haben. Zudem soll er an zwei Fällen von Geldwäsche im Umfang von rund 40 Millionen Euro beteiligt gewesen sein.

Muhyiddin wurde gestern von der Antikorruptionsbehörde festgenommen und später gegen Kaution wieder freigelassen. Er kritisierte danach die Vorwürfe als politisch motivierte Verfolgung, die zum Zweck habe, seine Oppositionsallianz vor geplanten Wahlen zu untergraben.

Der amtierende Ministerpräsident Anwar wies das zurück und betonte, für die Ermittlungen sei die unabhängige Antikorruptionsbehörde zuständig. Muhyiddin hatte Malaysia von März 2020 bis August 2021 regiert. Auch gegen zwei hohe Mitglieder seiner Partei wurde kürzlich Anklage wegen Korruption erhoben, zudem hat die Antikorruptionsbehörde die Konten der Partei eingefroren.

