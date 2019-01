Die Reaktionen aus China sind immer gleich. Die chinesische Regierung weist alle Vorwürfe von sich. Das Industrieministerium in Peking bezeichnete die Anklageerhebung gegen den Telefon- und Netzwerkkonzern Huawei als unfair. Das Außenministerium forderte die Aufhebung des Haftbefehls gegen die in Kanada festgesetzte Finanzchefin Meng. Über allem thront der Vorwurf: Der Westen suche nur nach Vorwänden, sich der unangenehmen geschäftlichen Konkurrenz aus China zu entledigen.

Mißtrauen gegen Huawei auch in Europa

Der amerikanische Präsident Trump selbst hat diesen Vorwürfen Nahrung gegeben, als er durchblicken ließ, die Vorwürfe gegen die Huawei-Managerin könnten als Teil eines umfassenden Handelsabkommens mit China fallen gelassen werden. Doch der Fall liegt anders. Denn bereits seit einem Jahrzehnt wird gegen chinesische Telekommunikationskonzerne in den USA ermittelt. Schon 2012 riet der Kongress den amerikanischen Mobilfunkanbietern, auf Ausrüstung chinesischer Anbieter aus Sicherheitsgründen zu verzichten. Auch der Vizepräsident der EU-Kommission, der estnische Politiker Andrus Ansip meldete 2017 Bedenken an, weil chinesische Technologiekonzerne mit dem chinesischen Geheimdienst kooperieren müssten.

Viele Beispiele für Regelverstöße

Huawei soll Iran-Sanktionen verletzt und technische Ausrüstung eines Konkurrenten, der deutschen Telekom-Tochter T-Mobile gestohlen haben. Mitarbeiter von Huawei sollen dafür Bonuszahlungen erhalten haben, so das FBI. Ein weiterer chinesischer Telekommunikationskonzern, ZTE, bekannte sich 2017 der Sanktionsverletzung schuldig. Die Firma musste insgesamt 2,3 Milliarden Dollar Bußgelder bezahlen.

Auch Deutschland sollte vorsichtiger werden

Der Fall Huawei ist deshalb besonders besorgniserregend, weil der Konzern einer der weltweit führenden Netzwerkausstatter ist, mithin das Potenzial hat, zu einem unabsehbaren Sicherheitsrisiko für den Westen zu werden. Die chinesische Regierung hat bereits des Öfteren unter Beweis gestellt, dass sie im Cyberraum hemmungslos vorgeht. So wurden 2014 von chinesischen Hackern die Daten von über 22 Millionen amerikanischer Regierungsmitarbeiter gestohlen – inklusive vieler hochbrisanter Informationen über Mitarbeiter von Geheimdiensten und Pentagon. Die Regierung in Peking hat im Zweifelsfall immer den Durchgriff auf chinesische Wirtschaftsunternehmen. Da verbietet sich jede Blauäugigkeit. Auch die deutsche Politik sollte deshalb sehr genau hinsehen, wenn chinesische Technologiekonzerne sich am Ausbau unserer Telekommunikationsinfrastruktur beteiligen wollen.

Marcus Pindur (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund. 1997 bis 1998 arbeitete er als Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war ARD-Hörfunkkorrespondent in Brüssel, bevor er 2005 zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C. Seit Anfang 2019 ist er Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitspolitik.