Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf (Rolf Vennenbernd/dpa)

Die 37-Jährige türkische Staatsangehörige aus dem Kreis Wesel soll einem Angehörigen und dessen Ehefrau insgesamt 2.200 Euro überwiesen haben. Beide hatten sich gemeinsam dem IS in Syrien angeschlossen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Beschuldigte habe von der Mitgliedschaft der beiden in einer ausländischen terroristischen Vereinigung gewusst. Durch die Geldzuwendungen habe sie deren Unterstützung zumindest billigend in Kauf genommen.

Über die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung entscheidet das Oberlandesgericht Düsseldorf. Die Unterstützung terroristischer Vereinigungen kann mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.