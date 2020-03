Der venezolanische Präsident Maduro hat die US-Regierung wegen der erhobenen Anklage gegen ihn scharf kritisiert.

US-Präsident Trump sei ein Rassist und agiere in internationalen Beziehungen erpresserisch wie die New Yorker Mafia, sagte Maduro in einer Fernsehansprache.

Das auf ihn ausgesetzte Kopfgeld sei eine Wildwest-Methode aus dem 19. Jahrhundert. Die US-Justiz beschuldigt Maduro, ein Drogen-Kartell angeführt zu haben. Zudem wurden 15 Millionen Dollar Belohnung für Hinweise zu seiner Ergreifung ausgesetzt.



Die USA erkennen Maduro nicht mehr als Venezuelas legitimes Staatsoberhaupt an und unterstützen - wie die EU und viele andere Staaten - stattdessen seinen politischen Rivalen Guaidó. Dieser lobte die Anklageerhebung. Sie werde dazu beitragen, das venezolanische Volk von Kriminellen zu befreien, sagte Guaidó.