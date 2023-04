Fall des Anschlags auf die Synagoge Ermreuth hat die Generalstaatsanwaltschaft nun Anklage erhoben. (Daniel Vogl / dpa / Daniel Vogl)

Dem Mann wird zur Last gelegt, in der Silvesternacht versucht zu haben, mit einem sogenannten Bodenfeuerwerk die Synagoge in Brand zu setzen. Dabei soll er eine Fensterscheibe eingeschlagen haben, um den Feuerwerkskörper ins Innere des Gebäudes zu bringen. Der Anschlag scheiterte nach Angaben der Ermittler, weil das Feuerwerk nicht wie geplant zündete. Die Staatsanwaltschaft geht von einem rechtsextremistischen und antisemitischen Tatmotiv aus.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.