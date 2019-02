Israels Generalstaatsanwalt Mandelblit will Ministerpräsident Netanjahu wegen Korruption anklagen. Er gab in Jerusalem bekannt, den Empfehlungen der Polizei in drei Fällen zu folgen. Netanjahu selbst weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer "Hexenjagd".

Dabei geht es unter anderem um den Vorwurf der Begünstigung des Telekom-Unternehmens Bezeq. Weitere Anklagepunkte betreffen die Annahme von Geschenken eines befreundeten Milliardärs und die Begünstigung einer Zeitung, die im Gegenzug positiv über Netanjahu berichten sollte. Ob die Anklage tatsächlich erhoben wird, hängt vom Ausgang einer Anhörung ab, die voraussichtlich nach der Parlamentswahl Anfang April stattfinden soll.



Netanjahu wies die Anschuldigungen erneut zurück und sprach von einer Hexenjagd gegen ihn. Die Vorwürfe würden wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, meinte er in Jerusalem. Er werde noch viele Jahre Ministerpräsident bleiben. - Die sozialdemokratische Oppositionsführerin Jachimowich forderte hingegen den Rücktritt des Ministerpräsidenten. Netanjahu kämpfe um sein politisches Überleben und könne nicht um die Leben der Bürger Israels kämpfen, schrieb sie auf Twitter.