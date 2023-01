Ermittler gehen davon aus, dass die vier Männer und eine Frau sich spätestens im Januar 2022 mit dem Ziel zusammengeschlossen hatten, mittels Gewalt sowie zumindest unter Inkaufnahme von Todesopfern in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen. Ziel war demnach der Sturz der Bundesregierung und das Ende der parlamentarischen Demokratie. Stattdessen hätten die Verdächtigen ein autoritär geprägtes Regierungssystem nach dem Vorbild des Deutschen Kaiserreichs etablieren wollen. Die Pläne umfassten auch einen länger dauernden bundesweiten Stromausfall und die Entführung des Bundesgesundheitsministers. Der Prozess soll vor dem Oberlandesgericht Koblenz stattfinden, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Die Beschuldigten sitzen seit dem vergangenen Jahr in Untersuchungshaft. Sie stammen aus Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Bayern und Niedersachsen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.