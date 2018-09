Der türkische Präsident Erdogan beginnt heute seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Ab morgen stehen Treffen mit Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel auf der Tagesordnung. Am Samstag will Erdogan in Köln die dortige Großmoschee einweihen.

Erdogan landet zur Mittagszeit auf dem Berliner Flughafen Tegel. In der Hauptstadt sind bereits seit heute früh Teile des Zentrums abgesperrt. Vor seinem Besuch warb der türkische Präsident erneut für einen Neustart in den Beziehungen zu Deutschland. Bei Meinungsverschiedenheiten müsse der Dialog gesucht werden, um mit einem Höchstmaß an Empathie gegenseitig Befindlichkeiten zu verstehen, heißt es in einem Beitrag Erdogans für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Darin schreibt Erdogan auch, er erwarte von Deutschland ein härteres Vorgehen gegen die kurdische Extremistenorganisation PKK und die Bewegung des islamischen Predigers Gülen. Erdogan macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch vor zwei Jahren verantwortlich.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter forderte Bundeskanzlerin Merkel auf, sich Erdogan gegenüber klar zu positionieren. Sie müsse deutlich machen, dass es nur Hilfen für die Türkei geben könne, wenn es dort Demokratie, Rechtsstaat und Pressefreiheit gebe, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



