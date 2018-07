Ankunft in Paris

In Frankreich ist das Team des Fußball-Weltmeisters bei seiner Rückkehr begeistert empfangen worden. Aber auch den im Finale unterlegenen Kroaten wurde in Zagreb ein triumphaler Empfang bereitet.

Am Nachmittag traf die Maschine mit den Weltmeistern am Flughafen Charles-de-Gaulle bei Paris ein. Das Team und der Betreuerstab sollen mit einem Bus auf der Prachtstraße Champs-Elysees fahren, wo sich bereits tausende Fans eingefunden haben. Am Abend empfängt Präsident Macron die französische Nationalmannschaft im Elysee-Palast. Wie das Büro des französischen Präsidenten mitteilte, wird dem Team der französische Verdienstorden der Ehrenlegion, die ranghöchste Auszeichnung des Landes, verliehen. Ein Datum für die feierliche Zeremonie steht noch nicht fest.

Eine Maschine mit der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft ist auf dem Flughafen von Zagreb gelandet. (imago/Patrik Macek / PIXSELL)

Auch die kroatische Mannschaft wurde gefeiert: Maschinen der kroatischen Luftwaffe eskortierten das aus Russland kommende Flugzeug mit den Nationalspielern an Bord zum Flughafen von Zagreb. Dort wurde der Vizeweltmeister mit Jubelrufen begrüßt. Im Zentrum der Hauptstadt strömten Hunderttausende Menschen mit Landesflaggen auf den Straßen und Plätzen zusammen, um die Spieler zu feiern.