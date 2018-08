Die Journalistin Mesale Tolu ist zurück in Deutschland.

Sie könne die Rückkehr in die Heimat nur bedingt genießen, sagte sie nach ihrer Ankunft am Stuttgarter Flughafen. Sie sei zwar wieder in Deutschland, aber Hunderte Journalisten, Oppositionelle, Anwälte und Studenten seien immer noch nicht frei. Tolu kündigte an, sich weiter für die Menschen einsetzen zu wollen, die in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert seien.



Die Journalistin und Übersetzerin war Ende April 2017 in der Türkei festgenommen worden. Bis Ende Dezember war sie dort inhaftiert. Vor knapp einer Woche hoben die Behörden eine Ausreisesperre gegen die 34-Jährige auf. Die türkische Regierung wirft ihr Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vor. Der Prozess läuft weiter. Auch ihr Ehemann ist angeklagt. Er musste in der Türkei bleiben.