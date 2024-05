Hohe Wellen und stürmische See haben die vor einer Woche errichtete provisorische Anlegestelle für humanitäre Lieferungen in den Gazastreifen beschädigt. (Tsafrir Abayov / AP / dpa / Tsafrir Abayov)

Augenzeugen berichteten heute, dass der Behelfshafen für Transporte über das Meer derzeit nicht funktioniere. Arbeiter seien damit beschäftigt, den Schaden an den Schwimmstegen zu reparieren. In Medienberichten hieß es, Teile der Anlegestelle seien von der starken Strömung bis an die israelische Küste bei Aschdod getrieben worden. Die provisorische Anlage war vor einer Woche errichtet worden.

