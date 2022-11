Die Para-Sportler*innen des Jahres (IMAGO / Ralf Kuckuck / IMAGO / Ralf Kuckuck)

Die Auszeichnungen des Deutschen Behindertensportverbandes wurden am Abend in Düsseldorf überreicht. Forster ist Monoskifahrerin und erzielte bei den Paralympischen Spielen in Peking in diesem Jahr zweimal Gold und zweimal Silber. Der sehbehinderte Biathtlet Maier gewann eine Silbermedaille.

Der Verband zeichnete zudem Mannschaften und Medien für ihre Leistungen aus.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.