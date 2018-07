Die Nichtregierungsorganisation Attac befürchtet, dass EU und USA einen "noch radikaleren Abbau von Zöllen" anstreben als im Freihandelsabkommen TTIP vorgesehen. Der Attac-Handelsexperte Süß sagte im Dlf, die EU habe sich von den USA erpressen lassen. Die Bundesregierung wertete die Gespräche von EU-Kommissionspräsident Juncker in Washington dagegen als Erfolg.

Süß sagte im Deutschlandfunk, sollten die EU und die USA ein "TTIP light" anstreben, werde man in jedem Fall dagegen mobilisieren. Zölle seien dazu da, die Entwicklung ärmerer Länder abzusichern. Wenn die westlichen Industrienationen nun alle Zölle abbauten, werde das den Druck auf Schwellen- und Entwicklungsländer massiv erhöhen und deren Wettbewerbsfähigkeit weiter einschränken.



EU-Kommissionspräsident Juncker hatte gestern in Washington mehrere Stunden lang mit US-Präsident Trump gesprochen und anschließend einen "Deal" verkündet. Die beiden wollen die Handelsstreitigkeiten demnach beilegen und dazu Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter aufnehmen. Höhere Zölle auf in die USA importierte Autos sind vorerst vom Tisch.



Die Bundesregierung begrüßte die Verabredung zu einem konstruktiven Vorgehen beim Handel, erklärte Regierungssprecherin Demmer in Berlin. Die EU-Kommission könne weiter auf die Unterstützung Deutschlands zählen. Auch Vertreter der Wirtschaft reagierten positiv. BDI-Präsident Kempf sprach von einem wichtigen Zeichen der Entspannung in den belasteten Beziehungen. Den Worten müssten nun Taten folgen.



US-Finanzminister Mnuchin bestätigte, dass vorerst keine Strafzölle auf Autos aus der Europäischen Union erhoben werden. Dies gelte für die Dauer der Verhandlungen zwischen den USA und der EU, sagte Mnuchin dem Fernsehsender CNBC. Ein EU-Vertreter sagte in Brüssel, beide Seiten hätten sich auf eine Frist von 120 Tagen verständigt, damit Experten Verhandlungsgebiete genauer ausloten könnten. Sollte es danach weitere detaillierte Handelsgespräche geben, verlängere sich die Frist. Mnuchin bestätigte auch, dass die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU zurückgenommen werden könnten. Er hoffe auf eine schnelle Lösung.



Der französische Finanzminister Le Maire wandte sich gegen umfassende Verhandlungen mit den USA über Handelsangelegenheiten. Die Landwirtschaft müsse ausgespart bleiben. Ein mögliches Handelsabkommen müssen zudem auf Gegenseitigkeit beruhen, sagte Le Maire in Paris.

