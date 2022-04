Saudi-Arabien und Türkei

Seit dem Mord an dem Journalisten Jamal Kashoggi waren die Beziehungen zwischen der Türkei und Saudi-Arabien angespannt. Jetzt zeichnet sich eine Annäherung ab. (MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP)

Dies berichtet die saudische Nachrichtenagentur SPA nach dem Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan bei Kronprinzen Mohammed bin Salman. Beide Seiten hätten über Wege gesprochen, die Zusammenarbeit in allen Bereichen auszubauen. Erdogan hatte zuvor von einer "neuen Ära der Zusammenarbeit" und von "zwei brüderlichen Staaten" gesprochen.

Seine Visite gestern in Saudi-Arabien war die erste seit dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018. Der saudische Regierungskritiker war im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. US-Geheimdienste machen den Kronprinzen dafür verantwortlich. Das Königshaus weist die Vorwürfe zurück. Die Türkei hatte die Tat verurteilt, die Ermittlungen vor kurzem aber an Saudi-Arabien abgegeben.

