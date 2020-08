Es ist einer der seltenen diplomatischen Erfolge des undiplomatischsten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte. Und selbst dieser Erfolg geht nicht unmittelbar auf das Konto Trumps oder seines Schwiegersohns Jared Kushner, sondern ist eine formale politische Manifestation einer Entwicklung, die den Nahen Osten seit Jahren bestimmt.

Die Aufnahme regulärer diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten macht die Region sicherer und stabiler. Bislang galt es als Tabu für arabische Staaten, Abkommen mit Israel zu schließen, bevor der Nahost-Konflikt gelöst ist. Unter dem Nahostkonflikt verstand man bisher den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern.

Seit Jahren bestehen heimliche Kontakte

Die jetzige Annäherung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel zeigt aber, welche Bruchlinie die Region tatsächlich bestimmt: Der Konflikt der sunnitisch geprägten arabischen Staaten mit dem schiitischen Iran. Der Terrorexport des Iran und seine imperialistische Expansion in Staaten wie Syrien, Jemen und Libanon machen nicht nur den Staaten in der Region große Sorgen. Der Iran finanziert die Hamas im Gazastreifen, die andauernd Israel mit Granaten und Raketenangriffen terrorisiert. Der Iran finanziert die Hisbollah im Libanon. Ohne iranische Unterstützung wäre der Schlächter Assad in Syrien nicht mehr an der Macht.

Israel und die Emirate pflegten seit Jahren heimlich Kontakte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Emirate vor ihrem Schritt mit Saudi-Arabien abgesprochen haben. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch andere arabische Staaten nach einer gewissen Schamfrist ihre Beziehungen zu Israel normalisieren wollen.

Palästinenser spielen bei Emiraten keine nennenswerte Rolle mehr

Die Palästinenser haben zu oft die Chance verpasst, mit Israel zu einem historischen Kompromiss zu kommen. Dreimal, unter drei verschiedenen israelischen Ministerpräsidenten, hat man ihnen eine Zwei-Staaten-Lösung angetragen, dreimal hat die palästinensische Führung abgelehnt. Die Palästinenser spielen in den strategischen Erwägungen der arabischen Staaten keine nennenswerte Rolle mehr. Und der israelische Ministerpräsident Netanjahu kann die Drohung mit einer Teil-Annexion des Westjordanlandes immer wieder als Verhandlungsmasse gegenüber den arabischen Staaten benutzen.

Für Trump ist es ein Erfolg zur rechten Zeit. In den Umfragen steht er schlecht da, und er kann jede gute Nachricht gebrauchen. Trump ist im Dauer-Wahlkampfmodus. Für ihn geht es immer um die unmittelbare Wirkung auf das Publikum. Doch eines ist auch klar: Mit Außenpolitik gewinnt man keine Wahlen.

