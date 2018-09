Acht Tage nach seinem Tod ist der amerikanische Senator McCain in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland beigesetzt worden.

Auf der örtlichen Marine-Akademie fand eine private Trauerfeier statt. Anschließend überflog eine Formation von F-18-Kampfflugzeugen zu Ehren McCains den Friedhof. Der republikanische Politiker war früher Marinepilot, wurde während des Vietnamkriegs abgeschossen und geriet in eine fünf Jahre dauernde Kriegsgefangenschaft.



Die zentrale Trauerfeier für McCain hatte am Samstag in der Hauptstadt Washington stattgefunden. Er war am 25. August im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben. Jahrzehntelang saß McCain als Senator im US-Kongress und galt als scharfer Kritiker von Präsident Trump. Dieser war nicht zu der Trauerfeier in der Hauptstadt eingeladen worden.