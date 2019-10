Anne Teresa de Keersmaeker im K 20 Tanz als Ausstellung und "gedehnte Choreographie"

"Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich“ gilt als Schlüsselwerk von Anne Teresa De Keersmaeker. Nun zeigt sie ihre Choreographie im Museum K20 in Düsseldorf in neuer Form - nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich in vier Teile zerlegt, wie die Kuratorin Isabelle Malz im Dlf erläuterte.

Isabelle Malz im Gespräch mit Stefan Koldehoff

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek