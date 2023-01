Die Talkshow "Anne Will" wird Ende des Jahres 2023 beendet. (Wolfgang Borrs / NDR / ARD / dpa / Wolfgang Borrs)

Das teilten der Norddeutsche Rundfunk und die Moderatorin in Hamburg mit. Die 56-jährige Will verzichtet demnach auf eine Vertragsverlängerung und plant, sich anderen Projekten zu widmen. Über eine Nachfolge für die Sendung am Sonntagabend seien der NDR und die ARD im Gespräch, hieß es. - "Anne Will" läuft seit September 2007.

