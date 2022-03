Der Parlamentarische Staatssekretär im BMZ, Niels Annen, hier ein Archivbild. (www.imago-images.de)

An der Grenze gebe es unfassbar lange Schlangen von Flüchtlingen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk nach seiner Rückkehr aus Moldau. Viele Frauen mit Kindern und Haustieren aus der Ukraine versuchten, in die Republik einzureisen. Die Solidarität in dem armen Land sei sehr groß. Die Regierung in Chisinau mache, was möglich sei. Für den russischen Präsidenten Putin könne die Unterstützung ein wichtiges Zeichen sein, dass der Westen das Land nicht allein lasse. Niemand wisse, welche nächsten Schritte Putin plane. In der Republik Moldau sei die Angst vor einem Angriff groß, zumal das Land über kein militärisches Potenzial verfüge.

Annen erteilte einer baldigen EU-Mitgliedschaft der Republik Moldau eine Absage. Moldau und Georgien hatten unlängst einen EU-Beitritt beantragt. Eine Aufnahme in die Europäische Union sei ein langer und schwieriger Prozess, betonte der SPD-Politiker. Viele andere Staaten im Westbalkan hätten dieses Ziel noch nicht erreicht.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 05.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.