Deutschland sei ein Land, das langfristig in die Ukraine investiere, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk . Annen, der sich derzeit in der Ukraine aufhält, verwies auf Fortschritte in vielen Bereichen wie etwa in der kommunalen Struktur, im IT-Bereich oder bei der Stärkung der Zivilgesellschaft. Dies seien die Punkte, die Moskau möglicherweise auf lange Zeit nervöser machten; denn all das könne die Resilienz der Ukraine mehr stärken als kurzfristige Waffenlieferungen.