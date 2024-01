Nahostkonflikt

Die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux ist bisher die prominenteste Unterstützerin des Boykott-Aufrufs gegen deutsche Kulturinstitutionen. (picture alliance / dpa / Roni Rekomaa )

Hintergrund ist die deutsche Haltung im Nahost-Konflikt. Die gut 1.000 Unterzeichner um Ernaux werfen Deutschland eine zu große Nähe zu Israel vor. In dem Aufruf namens "Strike Germany" wird unter anderem der Boykott von Veranstaltungen deutscher Kultureinrichtungen gefordert. Im bekannten Berliner Techno-Club Berghain führte die Aktion in den vergangenen Tagen bereits zu Absagen von DJs. Ernaux ist der bisher bekannteste Name unter den Unterzeichnern. Ernaux wird seit Längerem eine Nähe zur BDS-Bewegung vorgeworfen. BDS steht für "Boykott, Desinvestition und Sanktionen". Die Bewegung richtet sich unter anderem gegen Waren aus Israel sowie gegen die Zusammenarbeit mit Israel in Kultur und Wissenschaft.

