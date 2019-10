Anpassung an Trockenheit Ein Kunsthormon lässt Pflanzen Dürrephasen besser überstehen

Wegen des Klimawandels wird die Landwirtschaft in Zukunft verstärkt trockenresistente Pflanzen benötigen. Forscher aus Kalifornien verfolgen nun noch einen anderen Ansatz: Spezielle Wirkstoffe in Spritzmitteln sollen die Pflanzen dazu bringen, ihren Wasserverbrauch in Notzeiten zu drosseln.

Von Lucian Haas

