Trauerfeiern Anrainerstaaten des Indischen Ozeans gedenken der Opfer des Tsunamis vor 17 Jahren

Mit Trauerfeiern und Gedenkveranstaltungen ist in vielen Anrainerstaaten des Indischen Ozeans an die Opfer des Tsunami vor 17 Jahren erinnert worden. Am 26. Dezember 2004 hatten Flutwellen eine der größten Katastrophen in der Weltgeschichte ausgelöst. Mindestens 220.000 Menschen kamen ums Leben.

26.12.2021