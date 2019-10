Die Grünen haben konkretisiert, wie nach ihrer Meinung das Klima besser geschützt werden könnte.

Der Deutschen Presse-Agentur liegt ein Antrag des Bundesvorstands für den Parteitag im November vor. Demnach setzen die Grünen auf Anreize, Förderung und Verbote, um den Treibhausgas-Ausstoß zu verringern. Der Preis für CO2-Emissionen in den Bereichen Wärme und Verkehr soll schon 2021 bei 60 Euro pro Tonne liegen - sechsmal höher als von der Bundesregierung geplant. Den Einbau neuer Ölheizungen wollen die Grünen nicht erst 2026 untersagen, sondern sofort. Außerdem wollen sie es den Kommunen erleichtern, ihre Innenstädte für autofrei zu erklären. Den Bau neuer Bundesstraßen will der Parteivorstand ab 2025 stoppen, weil Deutschland mit Straßen bereits ausreichend erschlossen sei. Stattdessen solle mehr Geld in den Bahnverkehr gesteckt werden.



Nicht zuletzt wollen die Grünen die Menschen über klimarelevante Konsequenzen des Fleischkonsums aufklären. Im Antrag des Bundesvorstands heißt es, die Grünen setzten sich "für mehr Selbstverständlichkeit von vegetarischer und veganer Ernährung" ein.



Die Bundesregierung hatte im September Maßnahmen präsentiert, mit denen sie die Klimaschutzziele für 2030 erreichen wollen. Sie stießen auf breite Kritik - nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei Umweltschutzverbänden und vielen Wissenschaftlern. Auch der frühere Bundesumweltminister Töpfer (CDU) zeigte sich enttäuscht.