Angesichts der sinkenden Impfbereitschaft und der grassierenden Delta-Variante fordert Ökonomie-Professorin Nora Szech 500 Euro für alle, die sich gegen Corona impfen lassen. Unterdessen werden Forderungen nach einer Impfpflicht lauter, um eine Herdenimmunität zu erreichen - auch von der EU-Kommission.

Die Ökonomin Szech sagte im Deutschlandfunk, ihre Studien hätten gezeigt, dass die Impfereitschaft deutlich steige, wenn es eine Kompensation gebe. Bei einer Entschädigung von 100 Euro seien bis zu 80 Prozent sich impfen zu lassen. Durch die ansteckendere Delta-Variante sei aber eine höhere Impfquote nötig. Deshalb plädiere sie mittlerweile für 500 Euro. Dann, so Szech, "kommen wir Richtung 90 Prozent." Die Ökonomin am Karlsruher Institut für Technologie ist Mitglied des Corona-Expertenkreises der Helmholtz-Gemeinschaft.



Szech verweist bei ihrer Forderung auf Berechnungen des Ifo-Instituts, wonach der Wert einer Impfung für die Gemeinschaft bei etwa 1500 Euro liegt. Damit kein Gefühl der Ungleichheit entstehe und damit es keinen Anreiz gebe, mit einer Impfung zu warten, müssten mögliche Entschädigungen auch rückwirkend an alle bereits Geimpften ausgezahlt werden, so Szech. Die Ausgaben seien auch aus ökonomischer Sicht lohnenswert.



Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, sprach sich für Impflotterien aus. Der Mediziner sagte dem Handelsblatt, man solle sich ein Beispiel an Kampagnen wie in den USA nehmen und die Impfung mit einer Verlosung von einem Gewinn von hunderttausenden Euro verbinden. Ähnlich äußerte sich Arbeitgeberpräsident Dulger.



Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass sich von den 12- bis 60-Jährigen wegen der Delta-Variante 85 Prozent impfen lassen müssen. Nur dann würden die Infektionszahlen im Herbst nicht wieder so stark ansteigen, dass die Krankenhäuser belastet werden. Der wissenschaftliche Beirat der französischen Regierung geht sogar von einer benötigten Impfquote von 95 Prozent aus. Derzeit sind rund 40 Prozent der Erwachsenen in Deutschland vollständig geimpft. 16 Prozent sind Umfragen zufolge strikt gegen eine Impfung.

Belohnung, Strafe oder Pflicht?

Neben positiven Anreizen für eine Impfung werden in Deutschland zurzeit noch andere Ansätze diskutiert, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. So fordert der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz, Heinz, massive Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte. Heinz sagte der "Rhein-Zeitung", wer nicht vollständig geimpft sei, sollte nicht in den Urlaub fahren dürfen, nicht ins Stadion oder ins Schwimmbad gehen und nicht ohne Maske im Supermarkt einkaufen dürfen.



EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni plädiert in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe für die Einführung einer begrenzten Corona-Impfpflicht, etwa für spezielle Berufsgruppen. Gentiloni sagte, für Beschäftigte im Gesundheitswesen oder für das Lehrpersonal könne eine Impfpflicht eine vernünftige Maßnahme sein. Das wäre aber Sache der Mitgliedsstaaten. In Frankreich plant die Regierung eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal. Dazu ist am Montag eine Sondersitzung angesetzt. In Italien gilt schon seit dem 1. Juni ein Gesetz, das Berufstätige im Sanitäts-, Pflege- und Gesundheitsbereich dazu verpflichtet, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Tausende haben allerdings vor Gericht dagegen Einspruch erhoben.

Niedrigschwellige Angebote

Der Sozialverband VdK empfiehlt stattdessen, die Impfangebote zu den Menschen zu bringen und Impfungen beispielsweise in Supermärkten und Fußgängerzonen anzubieten. VdK-Präsidentin Bentele sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, so könne Menschen, die nicht ständig online sind und auch nicht regelmäßig Kontakt zum Hausarzt haben, der Zugang zu Impfangeboten erleichtert werden.



Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach fordert unkonventionelle Maßnahmen, um die Impfquote zu erhöhen. Lauterbach sagte im ZDF, man sollte "sehr kreativ" sein, um Impfstoff insbesondere zu den jüngeren Menschen zu bringen. In Shisha-Bars oder Ausgehmeilen müsse es möglich sein, sich ohne jeden Aufwand impfen zu lassen.



Die Ökonomin Szech sieht eine Pflicht zur Impfung nur als "ultima ratio". Auch sie bekagt allerdings im Dlf-Interview, es sei "enttäuschend, dass Deutschland bisher so unkreativ war".

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.