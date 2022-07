Der Sprecher, Schauspieler und Sänger William Cohn. (imago / Future Image)

Wie sein Management mitteilte, starb er am Donnerstag "plötzlich und unerwartet" im Alter von 65 Jahren in Basel. Cohn wurde vor allem als Ansager und Sidekick von Jan Böhmermann in der Sendung "Neo Magazin Royale" bekannt. Im Talkformat "Roche & Böhmermann" stellte er die Gäste vor. Außerdem trat er als intriganter Waffenhändler Kaspar in dem Erfolgsmusical "Ludwig²" auf. Die Rolle spielte er seit 2005 mehr als 600 Mal.

