In Bangladesch sind sechs Islamisten für den Mord an zwei Schwulenrechtsaktivisten zum Tod verurteilt worden.

Die Anhänger der in dem mehrheitlich muslimischen Land verbotenen Gruppe Ansar al-Islam hatten die beiden Männer im April 2016 in ihrer Wohnung überfallen und brutal getötet. Zwei der Verurteilten - darunter ein Ex-Armeeoffizier - sind noch auf der Flucht. Weitere Angeklagte wurden mangels Beweisen freigesprochen. Die Verteidigung kündigte an, das Urteil vor einer höheren Instanz anzufechten.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.