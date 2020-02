Das Land Berlin verstärkt als Konsequenz aus den jüngsten rassistisch motivierten Anschlägen dauerhaft den Schutz von Moscheen und Synagogen.

Die Regelung gelte auch für Vereine und Kultureinrichtungen, sagte Innensenator Geisel nach einer Senatssitzung. Die Orte, zu denen Shisha-Bars und Restaurants gehören könnten, würden von Polizisten in Uniform und in Zivil rund um die Uhr oder zu bestimmten Zeiten beobachtet. Zudem sind den Angaben zufolge auch bauliche Schutzmaßnahmen beispielsweise für Türen und Fenster geplant. Dafür stünden in diesem und im kommenden Jahr je fünf Million Euro Fördergeld zur Verfügung.



In der vergangenen Woche hatte ein Mann im hessischen Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Im Oktober 2019 hatte ein Mann in Halle (Saale) versucht, ein Massaker in einer Synagoge zu verüben. Er tötete zwei Menschen.