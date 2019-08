An zwei Konfliktherden lässt sich die politische Lähmung des Landes, die Totalblockade im Kongress und mithin das Versagen des politischen Personals und des Systems gleichermaßen in den Vereinigten Staaten festmachen: Am Waffenrecht und an der ideologisch, sprich rassistisch aufgeladenen Debatte über die Einwanderung.

Beide Themen sind politische Brandsätze. Beide zusammen haben sich am vergangenen Wochenende bei den Anschlägen in El Paso und in Dayton zu einer tödlichen Verbindung zusammengetan.

Trump fand keine Worte

Dem Präsidenten hatte es zunächst die Sprache verschlagen – stundenlang zog er sich am Wochenende auf den Golfplatz zurück, statt seine Pflicht zu tun und angemessene Worte zu finden. Als andere, nämlich die Demokraten, sie dann fanden und den Präsidenten persönlich mitverantwortlich machten, weil er mit seinen rassistischen Verbalattacken rassistische Gewalt herausfordere; als dann selbst Republikaner für eine Verschärfung des Waffenrechts plädierten, schienen diese öffentlichen Reaktionen den Präsidenten zu treffen wie eine Monsterwelle.

Nun hätte die Zeit für Donald Trump gekommen sein müssen, klar Position zu beziehen und Konsequenzen aus diesem blutigen Wochenende vorzuzeichnen. Eine ganze Nation wartete auf befreiende Worte, auf Lösungsvorschläge, vielleicht sogar auf einen Hauch von Selbstkritik.

Leere Floskeln als Abhilfe

Nichts von alledem. Trump griff wieder in die Trickkiste der Ablenkungsmanöver und Luftnummern. Der Präsident machte mentale Probleme der Attentäter verantwortlich für die Gewalt. Erklärte Videospiele zur Wurzel allen Übels. Und drohte im Übrigen mit der obligatorischen Todesstrafe für Massenmörder – als ob das irgendjemanden beeindrucken würde in diesem märtyrerhaft fanatisierten Täterkreis.

Mit diesem Präsidenten wird es niemals eine wirkungsvolle Reform des Waffenrechts geben. Trump hat Angst vor der Waffenlobby. Und vor allem: vor seinen Wählern. "Die Demokraten wollen Euch Eure Waffen wegnehmen", behauptet Trump immer wieder. Seine Botschaft lautete deshalb heute: Mit mir könnt Ihr sie gewiss behalten. Fazit: Die Waffendebatte ist schon wieder im Keim erstickt, ehe sie überhaupt begonnen hat.

Der scheinheilige Präsident

Geradezu absurd, peinlich, ja allzu offensichtlich scheinheilig wurde Donald Trumps Rede jedoch mit seiner salbungsvollen Erklärung, Hass und Rassismus hätten in den USA keinen Platz. White Supremacy, die Ideologie von der Überlegenheit der Weißen, müsse bekämpft werden. Das aus dem Munde eines Präsidenten zu hören, der nicht nur seinen persönlichen Rassismus pflegt, sondern ihn längst zum Teil seines politischen Programms gemacht hat; das von einem Präsidenten zu hören, den die White Supremacists zu ihrem Mann erklärt haben, weil er ihre politische Agenda verfolgt – das war schon der Gipfel an politischer Dreistigkeit und Verlogenheit.

Kurz gesagt: USA haben nicht nur ein Problem mit dem Waffenrecht, mit der Einwanderungsdebatte und dem grassierenden Rassismus. Sie haben ein Problem mit ihrem Präsidenten. Alles zusammengenommen ist jedoch hochgradig toxisch.

