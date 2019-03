Nach den Anschlägen auf zwei Moscheen in Christchurch hat die neuseeländische Ministerpräsidentin Ardern das Handeln der örtlichen Polizei gelobt. Ohne das mutige Eingreifen der beiden Beamten, die das Auto des Attentäters gestoppt und den Mann festgenommen hätten, hätte es vermutlich weit mehr Opfer gegeben, erklärte Ardern beim Besuch der Stadt Christchurch.

Der Angreifer, ein 28-jähriger Australier, habe eindeutig die Absicht gehabt, seine Anschläge fortzusetzen, da in seinem Fahrzeug weitere Waffen gefunden worden seien. Als Konsequenz aus den Anschlägen wolle sie das Waffenrecht verschärfen, betonte die Regierungschefin.



Der Geheimdienst in Bulgarien prüft unterdessen, ob der Attentäter Verbindungen zu möglichen Verdächtigen auf dem Balkan hatte. Hintergrund sind Reisen, die er in den vergangenen Jahren unternommen hat. Nach Angaben der bulgarischen Justiz war der Mann unter anderen in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Bulgarien. Außerdem sollen sich auf den Waffen, die er bei den Taten in Christchurch bei sich trug, Bezeichnungen befinden, die sich auf historische Schlachten in Balkanländern beziehen. Der Täter wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Bei den Angriffen auf die beiden Moscheen hatte er 49 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt. Insgesamt gab es drei Festnahmen.