Die französische Justiz hat ihre Ermittlungen zu den Pariser Anschlägen vom November 2015 abgeschlossen.

Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, gibt es 14 Tatverdächtige. Unter ihnen ist der einzige überlebende Attentäter, Abdeslam. Mit einer Prozesseröffnung wird frühestens in einem Jahr gerechnet.



Am Abend des 13. November 2015 hatten sich während eines Fußballspiels Deutschland gegen Frankreich zunächst drei Selbstmordattentäter vor dem Stade de France bei Paris in die Luft gesprengt. Anschließend überfielen Terrorkommandos den Konzertsaal Bataclan und mehrere Restaurants und Bars in Paris. Insgesamt wurden 130 Menschen getötet und mehr als 350 verletzt.