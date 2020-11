Die iranische Regierung gibt Israel die Schuld für das Attentat auf den Atomwissenschaftler Fachrisadeh.

Es gebe schwerwiegende Hinweise darauf, dass Israel für die Tötung des Forschers verantwortlich sei, heißt es in einem Schreiben des iranischen UNO-Botschafters Rawanchi an die Vereinten Nationen. Darin warnt er zugleich die USA und Israel vor Abenteueraktionen in der verbleibenden Amtszeit von US-Präsident Trump. Der Iran werde alle notwendigen Maßnahmen zu seiner Verteidigung ergreifen.



UNO-Generalsekretär Guterres mahnte nach dem Anschlag zur Zurückhaltung. Es müsse alles vermieden werden, was zu einer Eskalation in der Region führen könne, teilte Guterres mit.



Angreifer hatten gestern in einem Vorort Teherans das Feuer auf Fachrisadeh in seinem Fahrzeug eröffnet. Er wurde schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. Die Regierung in Israel lehnte einen Kommentar zu der Tötung ebenso ab wie das US-Verteidigungsministerium.



Fachrisadeh war Mitglied der iranischen Revolutionsgarden. Nach Einschätzung Israels und des Westens war er an einem militärischen Atomprogramm beteiligt.

