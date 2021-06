Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will am Einsatz der Bundeswehr im westafrikanischen Mali festhalten.

Dieser Einsatz sei weiter sinnvoll, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es könne nicht im europäischen Interesse sein, wenn die Region der Sahel-Zone komplett instabil sei. Kramp-Karrenbauer gestand jedoch auch das Dilemma ein, dass die gesetzten Ziele dort nur schwer zu erreichen seien. Darum plädiere sie dafür, auch mit der UNO die politische Zielsetzung für Mali zu überdenken.



Den vom Veteranen-Verband erhobenen Vorwurf, dass die Soldaten in Mali nur unzureichend geschützt seien, wies sie zurück. Die Rettungskette mit zivilen Hubschraubern habe funktioniert. Nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan könnten in Mali auch militärische Hubschrauber eingesetzt werden.



Bei einem Selbstmord-Anschlag am Freitag waren 12 deutsche Blauhelm-Soldaten verletzt worden. Sie werden inzwischen in Deutschland behandelt. Die Bundeswehr beteiligt sich in Mali mit bis zu 1.700 Einsatzkräften an Ausbildungs- und Stabilisierungsmissionen der Vereinten Nationen sowie der EU.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.