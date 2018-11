Im Prozess um den Bombenanschlag auf die Fußballmannschaft von Borussia Dortmund fordert die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten lebenslange Haft.

In seinem Plädoyer bewertete Staatsanwalt Dombert das Attentat vom 11. April 2017 als Mordversuch. Der Angeklagte, ein in Russland geborener Deutscher, hat vor dem Dortmunder Schwurgericht zugegeben, bei der Abfahrt des Mannschaftsbusses zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco drei selbstgebaute Sprengsätze gezündet zu haben. Als Motiv nannte er den Wunsch nach sinkenden Kursen der BVB-Aktie, um an der Börse Gewinne zu erzielen.



Bei dem Anschlag waren der damalige Dortmunder Verteidiger Bartra und ein Polizist verletzt worden.