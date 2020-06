Ein Jahr nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist bundesweit an ihn erinnert worden.

Hessens Ministerpräsident Bouffier legte am Grab einen Kranz nieder und würdigte die Verdienste des CDU-Politikers. Er habe für ein freies Land und einen demokratischen Rechtsstaat gestanden, betonte Bouffier. Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden.



Die Staatsanwaltschaft vermutet rechtsextreme Motive, weil er wegen seines Engagements für Flüchtlinge bedroht worden war. Ein Hauptverdächtiger wurde angeklagt.



Bundesjustizministerin Lambrecht rief zu mehr Engagement gegen Rechts auf. Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, die Ermordung Lübckes sei ein Anschlag auf die Demokratie gewesen und eine Mahnung, diese entschiedener zu verteidigen. Bundesinnenminister Seehofer, CSU, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er sei entschlossen, dem Rechtsextremismus mit aller Kraft die Stirn zu bieten.



Öffentliche Gedenkveranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie nicht geplant. Das "Kasseler Bündnis gegen Rechts" hat aber dazu aufgerufen, vor dem Regierungspräsidium Blumen abzulegen.