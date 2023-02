Russischer Raketenangriff auf den Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk 2022. (Imago /ZUMA Wire / Seth Sidney Berry)

Menschen, die vor den Kämpfen in der Region hätten fliehen wollen, seien mit Streumunition getötet worden, heißt es in einer Mitteilung der Organisation. Der Bahnhof in Kramatorsk war Anfang April 2022 getroffen worden. Mindestens 58 Menschen starben, mehr als 100 wurden verletzt. Russland bestreitet, die Rakete abgefeuert zu haben.

Nach Angaben von Human Rights Watch analysierten Experten Satellitenaufnahmen und suchten die Stelle auf, von der aus die russischen Truppen die Rakete abgefeuert haben sollen. Außerdem wurden Zeugen befragt sowie Fotos und Videos ausgewertet.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.