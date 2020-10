Anschlag auf Lehrer in Frankreich

Das Europäische Parlament hat eine Schweigeminute für den in Frankreich ermordeten Lehrer Paty abgehalten.

Der Pädagoge habe seinen Schülerinnen und Schülern durch das Zeigen von Mohammed-Karikaturen die Meinungsfreiheit vermitteln wollen, sagte Parlamentspräsident Sassoli in Brüssel. Lehrerinnen und Lehrer brauchten nun Unterstützung. Der Geschichtslehrer war in einem Pariser Vorort auf offener Straße enthauptet worden. Ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger mit russisch-tschetschenischen Wurzeln wurde von der Polizei erschossen. Er hatte im Internet dem Lehrer vorgeworfen, den Propheten Mohammed herabgesetzt zu haben. Frankreichs Präsident Macron sprach von einem islamistisch motivierten Terrorakt. Vielerorts gab es Durchsuchungen bei islamischen Organisationen. Insgesamt 15 Personen sollen in Gewahrsam sein, darunter vier Schüler. Innenminister Darmanin sagte, es gebe etwa 80 laufende Untersuchungen. Zudem werde das Verbot von etwa 50 Vereinigungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft geprüft.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.