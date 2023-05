Bombe explodierte in einem Frisörladen in Luhansk, Ukraine. (SNA/IMAGO/Maxim Zakharov)

Laut russischen Medienberichten detonierte eine Bombe in einem Friseurgeschäft, in dem sich der als "regionaler Innenminister" bezeichnete Mann befand. Er wurde lebensgefährlich verletzt und in eine Klinik gebracht. Eine Person wurde getötet, zwei wurden verletzt. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt.

Die ukrainischen Behörden warfen der russischen Armee einen Raketenangriff auf ein Krankenhaus in der Stadt Awdijiwka in der Region Donezk vor. Dabei seien vier Menschen getötet worden, hieß es.

Die ukrainische Regierung hatte zuvor weitere Erfolge bei der Rückeroberung der umkämpften Stadt Bachmut gemeldet. Die Armee habe mehr als zehn russische Stellungen am Stadtrand eingenommen, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Maliar in Kiew.

