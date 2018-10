Nach dem Angriff auf eine Synagoge in den USA hat Israels Premierminister Netanjahu zu einem vereinten Vorgehen gegen Antisemitismus aufgerufen.

Netanjahu sagte während einer Kabinettssitzung in Jerusalem, der Anschlag in der Synagoge von Pittsburgh sei das schlimmste antisemitische Verbrechen in der Geschichte der USA. Aber nicht nur dort, sondern auch in Westeuropa müsse Antisemitismus bekämpft werden.



US-Präsident Trump sprach von einem "bösen antisemitischen Angriff". Die Justiz hat gegen den mutmaßlichen Täter Anklage in 29 Punkten erhoben. Er hatte gestern in der Synagoge in Pittsburgh zahlreiche Schüsse abgegeben. Elf Menschen wurden getötet und sechs verletzt. In einem Verhör gab sich der 46-jährige Verdächtige laut Haftbefehl als Antisemit zu erkennen. Er soll sich im Internet judenfeindlich geäußert und Nazi-Symbole verwendet haben.