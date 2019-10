In Berlin mehren sich die Forderungen, wonach der Bundesnachrichtendienst ein bisher unbekanntes Video des Attentäters Amri herausgeben soll.

Der FDP-Obmann im zuständigen Untersuchungsausschuss, Strasser, sagte in Berlin, es handele sich um "hochbrisantes Beweismaterial", das zugänglich gemacht werden müsse. Er erwarte von der Bundesregierung, dass diese sich für eine Freigabe des Materials einsetze.



Zuvor hatte der Grünen-Innenpolitiker von Notz Einsicht in das Video des Terroristen Amri verlangt. Im Deutschlandfunk warf von Notz der Bundesregierung vor, den Untersuchungsausschuss des Bundestages in seiner Arbeit mehr zu blockieren als zu unterstützen.



Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" droht Amri in der Aufnahme mit Attentaten. Sie soll wenige Wochen vor dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz entstanden sein. Dort waren am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet worden.