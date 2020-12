In Berlin wird anlässlich des vierten Jahrestages der Opfer des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz gedacht. In der Gedächtniskirche direkt neben dem Anschlagsort findet ein ökumenischer Gottesdienst statt. Anschließend ist ein stilles Gedenken auf dem Breitscheidplatz geplant.

Um 20.02 Uhr, dem Zeitpunkt des Attentats, sollen zwölf Glockenschläge an die Todesopfer erinnern. Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Franke, mahnte zum Jahrestag schnellere finanzielle Hilfen für Verletzte und Hinterbliebene an. Die Bürokratie sei für viele Betroffene eine weitere Belastung, sagte der SPD-Politiker. Franke forderte auch mehr Aufklärung über das Attentat. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages sei für die Betroffenen sehr wichtig. Ihnen helfe Klarheit über die Hintergründe. Alle Sicherheitsbehörden sollten mit größter Transparenz zur Aufklärung beitragen, so der Bundestagsabgeordnete.

Bundesjustizministerin Lambrecht: "Islamistischer Terror akute Gefahr"

Bundesjustizministerin Lambrecht sicherte den Opfern des Anschlags Unterstützung zu. Außerdem warnte die SPD-Politikerin vor weiteren Anschlägen. Der islamistische Terror sei eine akute und sehr ernste Gefahr in Europa, sagte Lambrecht in Berlin. Die Erkennung, Verhinderung und Verfolgung islamistischer Taten habe daher weiter höchste Priorität. Berlins Innensenator Geisel stellte ein neues Anti-Terror-Konzept für die Hauptstadt vor. Der SPD-Politiker sagte, die Gewalttat im Dezember 2016 habe unter anderem gezeigt, dass die Sicherheitsbehörden in einigen Bereichen nicht gut aufgestellt gewesen seien. Kernpunkt des neuen Konzeptes ist eine verstärkte Zusammenarbeit der Behörden in der Terrorabwehr sowie eine bessere Beobachtung und schnellere Abschiebung von Gefährdern.



Am 19. Dezember 2016 hatte der islamistische Terrorist Anis Amri einen LKW auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gelenkt. Dabei tötete er elf Menschen und verletzte 70 weitere. Zuvor hatte er den Fahrer des Sattelzugs erschossen. Amri selbst wurde später in Italien von einer Polizeistreife getötet.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.