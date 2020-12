Der Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz jährt sich heute zum vierten Mal.

Die Obfrau der Grünen im Untersuchungsausschuss, Mihalic, beklagte vor diesem Hintergrund eine mitunter mangelnde Mitwirkung der Bundesregierung an der Aufklärung des Falls. Wenn Akten erst an dem Tag geliefert würden, an dem der jeweilige Zeuge vernommen werde, könne man sich nicht ordentlich vorbereiten, sagte Mihalic im Deutschlandfunk. Sie kritisierte zudem, dass Akten bis zur Unkenntlichkeit geschwärzt oder wichtige Zeugen nicht benannt würden. Mihalic lobte jedoch ausdrücklich, dass befragte Vertreter von Sicherheitsbehörden Fehler eingeräumt hätten - mit Ausnahme des ehemaligen Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen.



Am 19. Dezember 2016 hatte der islamistische Terrorist Anis Amri einen LKW auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gelenkt. Dabei tötete er elf Menschen und verletzte 70 weitere. Zuvor hatte er den Fahrer des LKW erschossen. In Berlin wird heute mit einem ökumenischen Gottesdienst der Opfer gedacht. Um 20.02 Uhr, dem Zeitpunkt des Attentats, sollen zwölf Glockenschläge an die Toten erinnern.



Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.