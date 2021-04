Anschlag in Afghanistan

In Afghanistan sind bei einem Bombenanschlag mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen.

Das teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Kabul mit. Mehr als 90 Personen seien verletzt worden. Der Anschlag ereignete sich vor einem Gästehaus in der Provinz Logar im Osten des Landes. Demnach war die Wucht der Explosion so groß, dass die Dächer umstehender Häuser einstürzten. Rettungskräfte suchten nach Verschütteten, hieß es. Bislang hat sich niemand zu der Tat bekannt.



Morgen beginnt der Abzug der US-Truppen aus dem Land. Er soll spätestens bis zum 11. September abgeschlossen sein.

