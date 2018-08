Fast drei Jahre nach dem Anschlag auf kurdische Friedensaktivisten vor dem Bahnhof in Ankara sind neun Hintermänner zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten an der Vorbereitung des doppelten Selbstmordanschlags beteiligt waren. - Bei dem schwersten Anschlag in der Geschichte der Türkei waren am 10. Oktober 2015 vor dem Bahnhof in Ankara hundert kurdische und linke Demonstranten getötet worden. Die Regierung hatte die Terrormilz IS dafür verantwortlich gemacht. Die Gruppe selbst hat sich jedoch nie dazu bekannt.