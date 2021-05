Ein Gericht in Spanien hat drei Männer im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Barcelona 2017 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Wie die spanische Zeitung "El Pais" berichtet, wurden zwei Angeklagte für schuldig befunden, einer islamistischen Terrorgruppe anzugehören. Die Männer müssen für 53 und 46 Jahre ins Gefängnis. Der dritte Angeklagte wurde zu acht Jahren Haft wegen Unterstützung einer Terrorgruppe verurteilt. Die Männer waren nicht unmittelbar an dem Lieferwagen-Anschlag in Barcelona beteiligt, bei dem 14 Menschen getötet und viele verletzt wurden.



Nach Erkenntnissen der Polizei hatte die Terrorzelle Sprengstoffanschläge geplant, beispielsweise auf die Kirche Sagrada Familia in Barcelona. Allerdings flog das Lager der Gruppe in einem Haus 200 Kilometer südöstlich von Barcelona in die Luft. Dabei starb der Imam, der als Kopf der Terrorzelle gilt. Da es keinen Sprengstoff mehr gab, entschied sich der Rest der Gruppe für den Anschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.