Die Regierung Australiens hat empört auf Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan zum Anschlag von Christchurch reagiert.

Die Worte des Staatschefs seien sehr beleidigend, erklärte der australische Premierminister Morrison im Rundfunk. Er kündigte die Einbestellung des türkischen Botschafters an.



Erdogan hatte die Anschläge bei einem Wahlkampfauftritt als Angriffe auf den Islam und auch auf die Türkei verurteilt. Er drohte Australiern mit antimuslimischer Gesinnung dasselbe Schicksal an, wie es den Truppen der Entente-Mächte im Ersten Weltkrieg bei der Schlacht von Gallipoli widerfahren sei. Damals waren im Kampf gegen überwiegend osmanische Truppen auch rund 8.000 australische sowie 2.000 neuseeländische Soldaten getötet worden.



In Christchurch wurden unterdessen die ersten der insgesamt 50 Todesopfer der Angriffe auf zwei Moscheen beigesetzt. Der Attentäter - ein Australier - hatte sie am vergangenen Freitag erschossen.