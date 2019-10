Nach dem Terroranschlag von Halle wird über die Rolle von Politik, Gesellschaft und Medien diskutiert. Angestoßen hat die Debatte der Vorstandsvorsitzende des Axel Springer Verlags, Döpfner, in einem Beitrag für die Zeitung "Die Welt". Er prangert ein "Systemversagen der offenen Gesellschaft" an.

Döpfner schreibt in dem Artikel, Halle stehe für die Entfesselung rassistischer Gewalt - und für das Versagen des Staates in seinem zentralen Auftrag, dem Schutz des öffentlichen Raumes. Scharfe Kritik übte der Verlagschef an der Aussage der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer, die den Terroranschlag zunächst als "Alarmzeichen" bezeichnet hatte. Döpfner sprach von einer verbalen Entgleisung, die symbolisch für eine politische Kultur der Euphemismen stehe. Er warf zudem den Medien eine Verharmlosung in der Berichterstattung vor. "Deutschlands Politik- und Medieneliten schlafen den Schlaf der Selbstgerechten und träumen den Wunschtraum der Political Correctness", so Döpfner.



Konkret prangerte er den Umgang der Berichterstattung über Gewaltdelikte an, die von Ausländern begangen werden. Als Beispiel nannte er unter anderem die Geschehnisse in der Kölner Silvesternacht 2015. Das Verschweigen von Ausländerkriminalität erzeuge Misstrauen, Verschwörungstheorien und am Ende Ausländerhass, erklärte Döpfner, der auch aktuelle Fälle der Berichterstattung rügte.



Döpfners Beitrag wurde in den Sozialen Medien kontrovers diskutiert. Der für das Auslands-Ressort zuständige Spiegel-Journalist von Rohr warf Döpfner eine "wirre" Argumentation vor. Auf Twitter schrieb von Rohr, ein Nazi wolle Juden umbringen und für Döpfner sei eine politische Elite schuld, die die Realitäten verdränge. Der Medienjournalsit Niggemeier erklärte, der "Springer-Chef" setze sich an die Spitze der Lügenpresse-Rufer. Wie könne so jemand gleichzeitig Präsident der Zeitungsverleger sein? Die Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung, Steinbach, lobte hingegen Döpfners Debattenbeitrag und sprach von einer überfälligen Bestandsaufnahme.